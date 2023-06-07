Куда нести в Одессе помощь для эвакуированных из Херсонской области

В Одессу продолжают прибывать эвакуированные жители Херсонской области. В городе организованы гуманитарные центры, куда одесситы могут приносить помощь херсонцам.
Вчера, 6 июня, на многочисленные запросы одесситов, которые стремились оказать помощь эвакуированным из Херсонской области, в городе были созданы 4 муниципальных гуманитарных центра, куда можно принести помощь для эвакуированных.
Жители Одессы могут привозить или приносить вещи, одежду, постельное белье, детское питание, посуду и т.д. в городской гуманитарный центр, филиалы которого находятся во всех четырех районах города. Там будут установлены указатели: «СБОР Помощи для жителей Херсонщины!»
Муниципальные гуманитарные центры расположены по следующим адресам:
- Муниципальный гуманитарный центр Киевского района: Люстдорфская дорога, 33 — Одесская общеобразовательная школа № 27 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области;
- Муниципальный гуманитарный центр Хаджибейского (ранее Малиновского) района: сквер Георгия Гамова, 3 — Одесская народная церковь (по согласию БФ «Добрый Самарянин»);
- Муниципальный гуманитарный центр Приморского района: ул. Ришельевская, 18 — Одесская специализированная школа №117 ;
- Муниципальный гуманитарный центр Пересыпского (ранее Суворовского) района: ул. Махачкалинская, 4 — Одесский лицей №22 Одесского городского совета.
Напомним, что вчера, 6 июня, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Из-за затопления населенных пунктов в Херсонской области началась эвакуация жителей.
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