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Группа «СКАЙ» в Одессе проведет благотворительный концерт

Группа «СКАЙ» в Одессе проведет благотворительный концерт

В Одессе 28 сентября группа «СКАЙ» проведет благотворительный концерт в рамках Национальной программы «Спаси конечность», целью которой является уменьшение инвалидизации украинских военных. Концерт станет частью большого турне, где музыканты будут собирать средства для проведения операций на конечностях раненым бойцам. Зрителей ждут как новые композиции, так и хорошо известные хиты группы.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, группа «СКАЙ» уже собрала более ₴24 миллионов для Вооруженных Сил Украины и Сил обороны. Во время концертов, которые запланированы на весну, музыканты планируют собирать средства для пяти бойцов, нуждающихся в операциях на конечностях. Каждое отдельное выступление будет посвящено конкретному военному — резиденту программы «Спаси конечность», которую поддерживает Международный благотворительный фонд «Здоровье украинского народа».

Цель этого концертного тура — не только поднять настроение и подарить вдохновение поклонникам, но и помочь украинским военным, пострадавшим на фронте. Каждый концерт посвящен сбору средств на одну операцию для одного бойца, что, по словам организаторов, поможет спасти не только конечности, но и жизни защитников.

скай в Одессе

Продолжительность концерта 120 минут. В случае воздушной тревоги концерт приостановится, зрители пройдут в ближайшее укрытие. После окончания тревоги концерт будет продолжен.

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