Группа «СКАЙ» в Одессе проведет благотворительный концерт

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, группа «СКАЙ» уже собрала более ₴24 миллионов для Вооруженных Сил Украины и Сил обороны. Во время концертов, которые запланированы на весну, музыканты планируют собирать средства для пяти бойцов, нуждающихся в операциях на конечностях. Каждое отдельное выступление будет посвящено конкретному военному — резиденту программы «Спаси конечность», которую поддерживает Международный благотворительный фонд «Здоровье украинского народа».

Цель этого концертного тура — не только поднять настроение и подарить вдохновение поклонникам, но и помочь украинским военным, пострадавшим на фронте. Каждый концерт посвящен сбору средств на одну операцию для одного бойца, что, по словам организаторов, поможет спасти не только конечности, но и жизни защитников.

Продолжительность концерта 120 минут. В случае воздушной тревоги концерт приостановится, зрители пройдут в ближайшее укрытие. После окончания тревоги концерт будет продолжен.

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