Гастрооткрытие у моря и цирковое Гала-шоу: топ-5 культурных событий Одессы на 27-29 сентября

Интересное шоу приготовил одесский цирк, если вы ценитель акробатов и эквилибристов — найдите возможность сходить на шоу. Еще один приятный вечер можно будет провести в компании комика и психотерапевта. Этот нестандартный дуэт займется с вами смехотерапией и настроит на следующую рабочую неделю.

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28 сентября. Ресторан Terrace. Sea View

Готовы смаковать? Одесский ресторан на берегу моря приглашает вас на гастроли звездного шеф повара Сергея Хегая, который всего один день будет готовить для вас изысканные блюда азиатской кухни.

Вы сможете попробовать Сашими из тунца с маринованными томатами и дрессингом из кимчи, Черную треска мисо, Пирог с уткой конфи, Салат романо с соусом из анчоусов и зеленого горошка, Панна котту кокос — манго и еще много вкусностей. Чем не настоящее приключение?

28 сентября, 19:00. Концерт группы «Скай». Одесская филармония

Концерт группы «Скай». Новые мелодии, Легендарные Хиты и Бескрайние Впечатления!

Бешеная энергетика и разбушевавшаяся страсть, песни которые затрагивают самые сокровенные струны наших душ, чувственные мелодии и проникновенные тексты. Неповторимая харизма солиста СКАЙ Олега Собчука.

29 сентября, 16:00. Гала — шоу 2024 Одесский цирк

Одесский цирк приглашает на Гала-шоу! Одесский государственный цирк, творческий союз «Ассоциация эстрадных деятелей Украины» и ART FEST «STAR CHILDREN» представляют чрезвычайно важное событие этой осени — «Гала-концерт 2024». Вы увидите акробатов, жонглеров, воздушных гимнастов и других молодых артистов, которые являются будущим украинского цирка. Также будет выступать клоун АП.



29 сентября, 18:00. Shumei. Филармония

Олег Шумей стал известным благодаря треку «Тривога», который выпустил на четвертый день войны. Эта песня стала для украинцев интерпретацией собственной истории. Почему? Потому что в ней описывается жизнь каждого из нас с 24 февраля — «Воздушная тревога…», «Пули нам летят в глаза, но мы вместе стоим…».

Поэтому совсем не удивительно, почему этот сингл пришелся по душе. Впоследствии Олег Шумей презентовал треки «Прости», «У тополя» и многие другие произведения. Они быстро стали любимыми хитами, которые поют сегодня и на фронте, и на патриотических мероприятиях. Поэтому в воскресенье будем петь вместе!



29 сентября 19:00. Хэви ментал. Театр кукол

Позитивно завершить неделю и настроиться на новую можно на новом сезоне юмористического шоу «Хэви ментал». Каждое шоу — новая тема. Тема этого мероприятия — «Хочу всем нравиться» или «Пиплплизинг».

Психотерапевт Татьяна Иорж и комик Олег Осадчий предлагают поговорить и обсудить многие вопросы, которые беспокоят многих:

Почему мы хотим нравиться даже незнакомым людям?

Как желание всем нравиться влияет на нашу личность?

Как избавиться от стремления быть идеальными для всех?

