Новости Одессы и Одесской области

Выходные с пивом и йогой: куда сходить в Одессе 27-29 сентября

Выходные с пивом и йогой: куда сходить в Одессе 27-29 сентября

Последние выходные сентября пройдут шумно. Во-первых, все три дня в самом центре города будет проходить пивной фестиваль. Во-вторых, в Национальной библиотеке в субботу состоятся два события для тех, кто интересуется историей города и философией. В-третьих, American House Odesa приглашает на два музыкальных события. Ну а если хочется тишины и свежего воздуха — просто прогуляйтесь по берегу моря, ведь погода будет отличной! Наслаждайтесь одесским бархатным сезоном.

Что: Мероприятие посвящено популяризации ментального здоровья
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 27 сентября, 11:00 – 15:00
Для участия просят заполнить форму регистрации по следующей ссылке: docs.google.com/forms
афишаЧто: Пивной фестиваль
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 27-29 сентября
афишаЧто: Лекция «Джаз как феномен американской культуры»
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 27 сентября, 18:00
​Регистрация: https://bit.ly/3zenGeR
афишаЧто: Презентация книги Дмитрия Жданова “Беспокойная земля. Одесские землетрясения”
Где: Пастера, 15, Национальная научная библиотека
Когда: 28 сентября, 12:00
афиша
Что: Беседа «Не только маляр. Видео-арт и другие медиа в творчестве «Ройтбурда» с Богданом Шумиловичем
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 28 сентября, 15:30
афишаЧто: Как философы смотрят кино
Где: Пастера, 15, Национальная научная библиотека
Когда: 28 сентября, 16:00
афиша
Что: Вечер винила. Слушаем «Сковорододенс»
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 28 сентября, 17:00
афишаЧто: Плейбек перформанс «НЕ книжные истории»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 28 сентября, 13:00
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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