Громада Белгород-Днестровского района прощается с 35-летним воином

В Белгород-Днестровском районе прощаются с 35-летним военнослужащим Дмитрием Сергеевичем Мошнягой, который умер при исполнении служебных обязанностей в Днепре.
О горькой утрате сообщает Белгород-Днестровская районная госадминистрация.
Дмитрий Сергеевич родился и проживал в селе Шабо.
20 октября 2024 года капитан Мошняга умер в городе Днепр при исполнении обязанностей военной службы.
«Он был настоящим патриотом, мужественным и отважным воином, который до конца выполнил свой священный долг перед Украиной. Сердечно скорбим вместе с родными Дмитрия Мошняги. Пусть Господь поможет принять страшное горе» — говорится в сообщении.
Церемония прощания с умершим воином состоится 31 октября 2024 года.
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