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Громада Белгород-Днестровского района прощается с 35-летним воином

Громада Белгород-Днестровского района прощается с 35-летним воином

В Белгород-Днестровском районе прощаются с 35-летним военнослужащим Дмитрием Сергеевичем Мошнягой, который умер при исполнении служебных обязанностей в Днепре.

О горькой утрате сообщает Белгород-Днестровская районная госадминистрация.

Дмитрий Сергеевич родился и проживал в селе Шабо.

20 октября 2024 года капитан Мошняга умер в городе Днепр при исполнении обязанностей военной службы.

Дмитрий Мошняга

«Он был настоящим патриотом, мужественным и отважным воином, который до конца выполнил свой священный долг перед Украиной. Сердечно скорбим вместе с родными Дмитрия Мошняги. Пусть Господь поможет принять страшное горе» — говорится в сообщении.

Церемония прощания с умершим воином состоится 31 октября 2024 года.

Кровопролитная война продолжает забирать жизни жителей Одесщины. На поле боя погибли жители Измаила: гранатометчик механизированного взвода Сергей Витальевич Полтавский и Сергей Васильевич Климец.

А в Южном простились с Защитником Украины, старшим сапером 1-го инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода Александром Лановенко.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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