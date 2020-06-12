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Грейдером забирають каміння, гасять хмари пилу: в Одесі продовжують розбирати завали на Ясній, 10 (відео)

Грейдером забирають каміння, гасять хмари пилу: в Одесі продовжують розбирати завали на Ясній, 10 (відео)

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки часткового обвалу будинку за адресою Ясна, 10.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

У відеоролику видно, як працівники ДСНС збирають каміння та складають його у ківш грейдера. Згодом показано, як група рятувальників ліквідовує ті частини будинку, які обвалилися частково – чоловіки скидали шмат стелі.

Продовжуються роботи з ліквідації наслідків руйнування чотириповерхового житлового будинку у м. Одеса по вул. Ясна.

Gepostet von Головне управління ДСНС України в Одеській області am Donnerstag, 11. Juni 2020

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Ясна, 10 обвалилася частина чотириповерхового будинку. Згодом була названа попередня причина обвалу. Наші кореспонденти поспілкувалися з жителями будинку. Також ми дізнавалися, яка була вартість квартир у цій будівлі.

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