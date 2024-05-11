Гранд-финал «Евровидения 2024»: когда и где смотреть и как голосовать

Украинки выйдут на сцену с песней «Teresa & Maria» под номером 2.

Гранд-финал Евровидения 2024: когда и где смотреть

Гранд-финал «Евровидения 2024» стартует в 22:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах «Суспільного»:

Посмотреть версию с переводом можно также в приложении Дія или на телеканале Суспільне Культура.

Кто примет участие в финале Евровидения 2024

В финале песенного конкурса будут соревноваться участники от 26 стран.

Победители первого полуфинала:

Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Mariа;

Сербия: TEYA DORA – RAMONDA;

Португалия: iolanda – Grito;

Словения: Raiven – Veronika;

Литва: Silvester Belt – Luktelk;

Финляндия: Windows95man – No Rules!

Кипр: Silia Kapsis – Liar;

Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim;

Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue;

Люксембург: TALI – Fighter.

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Победители второго полуфинала:

Латвия: Dons – Hollow

Австрия: Kaleen – We Will Rave

Нидерланды: Joost Klein – Europapa (участник на грани дисквалификации: его обвиняют в совершении насильственных действий в отношении одной из сотрудниц конкурса. Сейчас идет расследование инцидента);

Норвегия: Gåte – Ulveham;

Израиль: Eden Golan – Hurricane;

Греция: Marina Satti – ZARI;

Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi;

Швейцария: Nemo – The Code;

Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter;

Армения: LADANIVA – Jako.

Кроме того, в финал «автоматом» попадают страны «Большой пятерки» государств-основательниц Европейского языкового союза и страна-организатор (Швеция), победившая на конкурсе предыдущего года:

Великобритания: Olly Alexander – Dizzy;

Германия: ISAAK – Always On The Run;

Испания: Nebulossa – ZORRA;

Италия: Angelina Mango – La noia;

Франция: Slimane – Mon Amour;

Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable.

Как проголосовать в финале «Евровидения 2024»

Стоит отметить, что процесс голосования за участников гранд-финала песенного конкурса претерпел существенные изменения. Голосование зрителей в финале начнется не после выступлений всех конкурсантов, а как только первый участник выйдет на сцену. Это позволит большему количеству зрителей, которые не могут посмотреть шоу полностью, быстрее отдать балл своему фавориту.

Чтобы проголосовать за своего фаворита, можно использовать приложение Eurovision Song Contest или отправить SMS на номер 7576 с порядковым номером выступления избранного участника.

Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут отдать балл за фаворита в рамках блока «Остальной мир» почти за 24 часа до финала. Онлайн-голосование начнется на сайте www.esc.vote сразу после завершения второй генеральной репетиции в канун финала.

Кому прочат победу в конкурсе 2024 года

В преддверии финала «Евровидения» букмекеры резко изменили ставки. И сейчас Украине прогнозируют только 6-е место, в то время как неизменным фаворитом остается артист Baby Lasagna из Хорватии с его зажигательной песней Rim Tim Tagi Dim.

И если раньше второе место, по прогнозам букмекеров, мог получить представитель Швейцарии Nemo с песней The Code, то теперь его резко подвинул Израиль.

Рейтинг букмекеров на победителя Евровидения 2024:

1 место – Хорватия

2 место – Израиль

3 место – Швейцария

4 место – Франция

5 место – Ирландия

6 место – Украина.

Напомним, Украина – постоянный участник «Евровидения» с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от нашей страны трижды занимали первое место: в 2004 (Руслана – «Дикі танці»), 2016 (Джамала – «1944») и 2022 (группа Kalush Orchestra – «Стефанія»).