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Одесситка стала героиней клипа к песне, принимающей участие в Евровидении

Одесситка стала героиней клипа к песне, принимающей участие в Евровидении

Карина Стащищак из Одессы – среди героинь клипа на песню Teresa&Maria, представляющую Украину на Евровидении в этом году. Девушка потеряла ногу, но не бросила танцев.

Мир на ее плечах – такой месседж вложили alyona alyona и Jerry Heil в песню Teresa&Maria.

Героинями видео стали украинские женщины, ежедневно проходящие тернистый путь и верящие в завтрашний день.

Среди них – одесситка Карина Стащищак. Кстати, для нее это не первое Евровидение!

Несмотря на потерю ноги, Карина не оставила занятия танцами. В финале «Евровидения-2023» она выступила с британцем Сэмом Райдером, занявшим второе место на конкурсе 2022 года.

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Карина, как и другие героини клипа, вдохновляет менять Украину к лучшему!

А вы знаете истории других женщин из клипа Teresa&Maria? Тогда следите за нашими видео во время Евровидения! А если узнали их, пишет их имена в комментариях.

 

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