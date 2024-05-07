Одесситка стала героиней клипа к песне, принимающей участие в Евровидении

Карина Стащищак из Одессы – среди героинь клипа на песню Teresa&Maria, представляющую Украину на Евровидении в этом году. Девушка потеряла ногу, но не бросила танцев.
Мир на ее плечах – такой месседж вложили alyona alyona и Jerry Heil в песню Teresa&Maria.
Героинями видео стали украинские женщины, ежедневно проходящие тернистый путь и верящие в завтрашний день.
Среди них – одесситка Карина Стащищак. Кстати, для нее это не первое Евровидение!
Несмотря на потерю ноги, Карина не оставила занятия танцами. В финале «Евровидения-2023» она выступила с британцем Сэмом Райдером, занявшим второе место на конкурсе 2022 года.
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Карина, как и другие героини клипа, вдохновляет менять Украину к лучшему!
А вы знаете истории других женщин из клипа Teresa&Maria? Тогда следите за нашими видео во время Евровидения! А если узнали их, пишет их имена в комментариях.