Гранд-фінал «Євробачення 2024»: коли і де дивитися і як голосувати

Українки вийдуть на сцену із піснею «Teresa & Maria» під номером 2.

Гранд-фінал Євробачення 2024: коли і де дивитись

Гранд-фінал «Євробачення 2024» стартує о 22:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі Eurovision. Проте там конкурс транслюватиметься мовою оригіналу. Україномовний ефір із незмінним голосом Тимура Мірошниченка буде доступний на телеканалі та всіх діджитал-платформах «Суспільного»:

Подивитися версію з перекладом можна також у додатку Дія або на телеканалі Суспільне Культура.

Хто візьме участь у фіналі Євробачення 2024

У фіналі пісенного конкурсу змагатимуться учасники від 26 країн.

Переможці першого півфіналу:

Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Mariа;

Сербія: TEYA DORA – RAMONDA;

Португалія: iolanda – Grito;

Словенія: Raiven – Veronika;

Литва: Silvester Belt – Luktelk;

Фінляндія: Windows95man – No Rules!

Кіпр: Silia Kapsis – Liar;

Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim;

Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue;

Люксембург: TALI – Fighter.

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Переможці другого півфіналу:

Латвія: Dons – Hollow

Австрія: Kaleen – We Will Rave

Нідерланди: Joost Klein – Europapa (учасник на межі дискваліфікації: його звинувачують у скоєнні насильницьких дій щодо однієї зі співробітниць конкурсу. Зараз триває розслідування інциденту);

Норвегія: Gåte – Ulveham;

Ізраїль: Eden Golan – Hurricane;

Греція: Marina Satti – ZARI;

Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi;

Швейцарія: Nemo – The Code;

Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter;

Вірменія: LADANIVA – Jako.

Крім того, у фінал «автоматом» потрапляють країни «Великої п’ятірки» держав-засновниць Європейського мовного союзу та країна-організатор (Швеція), яка перемогла на конкурсі попереднього року:

Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy;

Німеччина: ISAAK – Always On The Run;

Іспанія: Nebulossa – ZORRA;

Італія: Angelina Mango – La noia;

Франція: Slimane – Mon Amour;

Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable.

Як проголосувати у фіналі «Євробачення 2024»

Варто зазначити, що процес голосування за учасників гранд-фіналу пісенного конкурсу зазнав істотних змін. Голосування глядачів у фіналі розпочнеться не після виступів усіх конкурсантів, а як тільки перший учасник вийде на сцену. Це дозволить більшій кількості глядачів, які не можуть переглянути шоу повністю, швидше віддати бал своєму фавориту.

Щоб проголосувати за свого фаворита, можна використати програму Eurovision Song Contest або надіслати SMS на номер 7576 із порядковим номером виступу обраного учасника.

Глядачі з країн, які не беруть участь у конкурсі, зможуть віддати бал за фаворита в рамках блоку «Інший світ» майже за 24 години до фіналу. Онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції напередодні фіналу.

Кому пророкують перемогу у конкурсі 2024 року

Напередодні фіналу «Євробачення» букмекери різко змінили ставки. І зараз Україні прогнозують лише 6-е місце, тоді як незмінним фаворитом залишається артист Baby Lasagna з Хорватії з його запальною піснею Rim Tim Tagi Dim.

І якщо раніше друге місце, за прогнозами букмекерів, міг здобути представник авитель Швейцарії Nemo з піснею The Code, то тепер його різко посунув Ізраїль.

Рейтинг букмекерів на переможця Євробачення 2024:

1 місце – Хорватія

2 місце – Ізраїль

3 місце – Швейцарія

4 місце – Франція

5 місце – Ірландія

6 місце – Україна.

Нагадаємо, Україна – постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від нашої країни тричі посідали перше місце: у 2004 (Руслана – «Дикі танці»), 2016 (Джамала – «1944») та 2022 (група Kalush Orchestra – «Стефанія»).