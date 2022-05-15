Украина победила на Евровидении

После своего выступления музыканты группы призвали помочь Мариуполю и Азовстали. Это вызвало недовольство некоторых людей, которые потребовали дисквалификации украинцев за, якобы политические лозунги, что запрещено на Евровидении.

Но организаторы конкурса сразу пояснили, что призыв украинцев был гуманитарным, а не политическим и о дискваликации речи быть не может.

Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!

В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»!

Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз.

Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь.

Свободный, мирный, отстроенный!

Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом. Слава Украине!

— прездент Украины Владимир Зеленский поздравил музыкантов и весь народ Украины с этой важной победой.

Не остался в стороне и премьер-министр Великобритании, который написал в своем твиттере следующее:

Поздравляем Украину с победой в песенном конкурсе Eurovision 2022.

Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу.

Невероятно горжусь Sam Ryder Music и тем, как он блестяще представил сегодня Великобританию.

«Украина заслуженно заняла 1 место. Гордимся нашими музыкантами! Победили на сцене, победим и на поле боя! Слава Украине!» — так прокомментировал это событие советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На втором месте с большим отрывом оказалась Великобритания, на третьем — Испания.