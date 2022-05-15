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Украина победила на Евровидении

Украина победила на Евровидении

Украинская группа Kalush Orchestra заняла первое место в финале Евровидения-2022!

После своего выступления музыканты группы призвали помочь Мариуполю и Азовстали. Это вызвало недовольство некоторых людей, которые потребовали дисквалификации украинцев за, якобы политические лозунги, что запрещено на Евровидении.

Но организаторы конкурса сразу пояснили, что призыв украинцев был гуманитарным, а не политическим и о дискваликации речи быть не может.

Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!
В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»!
Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз.
Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь.
Свободный, мирный, отстроенный!
Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса!

Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом.

Слава Украине!

— прездент Украины Владимир Зеленский поздравил музыкантов и весь народ Украины с этой важной победой.

Не остался в стороне и премьер-министр Великобритании, который написал в своем твиттере следующее:

Поздравляем Украину с победой в песенном конкурсе Eurovision 2022.
Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу.
Невероятно горжусь Sam Ryder Music и тем, как он блестяще представил сегодня Великобританию.

«Украина заслуженно заняла 1 место. Гордимся нашими музыкантами! Победили на сцене, победим и на поле боя! Слава Украине!» — так прокомментировал это событие советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На втором месте с большим отрывом оказалась Великобритания, на третьем — Испания.

результаты евровидения

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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