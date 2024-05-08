Дуэт Alyona Alyona & Jerry Heil вышел в финал Евровидения-2024

Трансляция первого полуфинала песенного конкурса Евровидения началась 7 мая в 22.00. Представители Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil выступили на сцене пятыми по счету.

В первом полуфинале только 10 из 15 участников смогли перейти на следующий этап.

Во время своего выступления с песней Teresa & Maria наши представительницы восхитили публику постановкой от клипмейкера из Одессы Таню Муиньо. На главной сцене мощные голоса звезд дополняла анимация и спецэффекты.

Одной из «изюминок» блестящего выступления представительниц Украины стали костюмы: на каждой из них присутствовали элементы доспехов.

Плечо-доспех для образа Jerry Heil изготовил мастер из Одессы Андрей Черногор. По словам стилистки артисток Маргариты Шекель, кузнецу пришлось работать в сложных условиях во время обстрелов города, иногда без света, были очень короткие дедлайны и приходилось дистанционно проводить примерки.

Выступление украинского дуэта покорило еврофанов, в невероятной атмосфере они подпевали исполнительницам и разделяли переживания украинцев. В результате выступление alyona alyona и Jerry Heil высоко оценили телезрители. Это и позволило им попасть в финал.

Напомним, 68-й песенный конкурс «Евровидение-2024» проходит в шведском городе Мальме. Второй полуфинал конкурса пройдет на стадионе Malmö Arena 9 мая, а гранд-финал состоится 11 мая.

В финале за победу будут соревноваться 26 стран – по 10 победителей каждого полуфинала, а также страны «большой пятерки», проходящие в финал автоматически, и страна, принимающая в этом году «Евровидение». Таким образом, в финале будут представлены Германия, Испания, Италия, Франция, Великобритания и Швеция (страна-хозяйка в этом году).

У букмекеров украинский дуэт находится в пятерке главных претендентов на победу в конкурсе.