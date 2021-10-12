График работы медучреждений Одессы в праздничные дни октября

Департамент здравоохранения Одесского городского совета обнародовал график работы лечебно-профилактических учреждений города в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины 14 октября.
В горсовете напоминают, что рабочий день переносится с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.
Как будут работать на праздники амбулаторные медучреждения Одессы
Амбулаторные медучреждения – Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические Центры и поликлиники – будут работать по следующему графику:
- 14 октября, четверг – праздничный день;
- 15 октября, пятница – рабочий день по графику субботы;
- 16 октября, суббота – рабочий день по графику субботы;
- 17 октября, воскресенье – выходной день;
- 23 октября, суббота – рабочий день по графику пятницы.
Стационары городских лечебно-профилактических учреждений работают в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.
А если понадобится экстренная помощь медиков?
Служба экстренной медицинской помощи «103», городская служба неотложной медицинской помощи «15-50», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.
Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:
- пр. Добровольского, 100 – консультативно-диагностический центр №29;
- ул. Мясоедовская, 32 – ГКБ №1 (в бывшем приемном отделении);
- ул. Троицкая, 38 – городская больница №5 (поликлинический корпус);
- ул. Маршала Малиновского, 61 – ГКБ №10;
- ул. Академика Воробьева, 5 – ГКБ №11.
Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.
Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:
- Люстдорфская дорога, 86а – городская стоматполиклиника №3;
- ул. Академика Заболотного, 27 – городская стоматполиклиника №5.
О чем еще напоминает одесский горздрав
Кроме того, департамент здравоохранения Одесского горсовета напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19, а также важности своевременного обращения за медицинской помощью.
При появлении симптомов респираторной инфекции нужно обеспечить самоизоляцию и незамедлительно позвонить семейному врачу или педиатру.
Самодиагностика и самостоятельное назначение лекарственных препаратов при COVID-19 без консультации врача опасны и могут привести к тяжелым последствиям для здоровья, предупреждает горздрав.
Круглосуточную консультацию по вопросам COVID-19 можно получить в колл-центре неотложной медицинской помощи:
- 15-50 – бесплатно со стационарных телефонов;
- 0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как будет работать почта на длинных октябрьских выходных.
Напомним, 14 октября в Украине отмечается целых три праздника – день защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы. И поскольку в этом году праздничный день выпадает на четверг, выходными станут 14, 15, 16 и 17 октября.
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