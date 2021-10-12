График работы медучреждений Одессы в праздничные дни октября

Департамент здравоохранения Одесского городского совета обнародовал график работы лечебно-профилактических учреждений города в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины 14 октября.

В горсовете напоминают, что рабочий день переносится с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Как будут работать на праздники амбулаторные медучреждения Одессы

Амбулаторные медучреждения – Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические Центры и поликлиники – будут работать по следующему графику:

14 октября, четверг – праздничный день;

15 октября, пятница – рабочий день по графику субботы;

16 октября, суббота – рабочий день по графику субботы;

17 октября, воскресенье – выходной день;

23 октября, суббота – рабочий день по графику пятницы.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений работают в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

А если понадобится экстренная помощь медиков?

Служба экстренной медицинской помощи «103», городская служба неотложной медицинской помощи «15-50», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

пр. Добровольского, 100 – консультативно-диагностический центр №29;

ул. Мясоедовская, 32 – ГКБ №1 (в бывшем приемном отделении);

ул. Троицкая, 38 – городская больница №5 (поликлинический корпус);

ул. Маршала Малиновского, 61 – ГКБ №10;

ул. Академика Воробьева, 5 – ГКБ №11.

Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

Люстдорфская дорога, 86а – городская стоматполиклиника №3;

ул. Академика Заболотного, 27 – городская стоматполиклиника №5.

О чем еще напоминает одесский горздрав

Кроме того, департамент здравоохранения Одесского горсовета напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19, а также важности своевременного обращения за медицинской помощью.

При появлении симптомов респираторной инфекции нужно обеспечить самоизоляцию и незамедлительно позвонить семейному врачу или педиатру.

Самодиагностика и самостоятельное назначение лекарственных препаратов при COVID-19 без консультации врача опасны и могут привести к тяжелым последствиям для здоровья, предупреждает горздрав.

Круглосуточную консультацию по вопросам COVID-19 можно получить в колл-центре неотложной медицинской помощи:

15-50 – бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как будет работать почта на длинных октябрьских выходных.

Напомним, 14 октября в Украине отмечается целых три праздника – день защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы. И поскольку в этом году праздничный день выпадает на четверг, выходными станут 14, 15, 16 и 17 октября.

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