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Как будет работать почта на длинных октябрьских выходных?

Как будет работать почта на длинных октябрьских выходных?

На следующей неделе украинцев и, в частности, одесситов, ждут длинные выходные в честь Дня защитника и защитниц в Украине, который отмечается 14 октября.
Как будут работать в эти дни почтовые отделения? Почтовые операторы обнародовали графики своей работы.

«Укрпочта»: будут работать дежурные отделения

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По информации компании «Укрпочта», 14 октября будут работать дежурные отделения. Их перечень, обнародован на сайте компании. В Одессе это Главпочтамт на ул. Садовой, 10, а также отделения по ул. Базовой, 11 и 20, ул. Героев обороны Одессы, 60, ул. Торговой, 15б и ул. Среднефонтанской, 26.

В остальные дни отделения «Укрпочты» будут работать по обычному графику.

«Новая почта»: в четверг и пятницу по графику субботы

Отделения и адресная доставка «Новой почты» в четверг и пятницу, 14 и 15 октября, будут работать по графику, по которому обычно работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения).

Напомним, 14 октября в Украине отмечается целых три праздника – день защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы. И поскольку в этом году праздничный день выпадает на четверг, выходными станут 14, 15, 16 и 17 октября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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