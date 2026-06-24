Ключевые моменты:
- В Одессе днем воздух прогреется до 29–31°С, по области местами будет еще жарче — до 33°С.
- Температура воды у побережья Одессы составляет комфортные 21–22°С.
- Дождей не предвидится. Будет дуть умеренный северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с.
Погода в Одессе 25 июня
В четверг синоптики прогнозируют переменную облачность, при этом никаких опасных метеорологических явлений не ожидается, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Характер погоды: Переменная облачность (облачно с прояснениями), без осадков.
Ветер: Северо-западный, 7–12 м/с.
Температурные показатели: Ночью столбики термометров опустятся до относительно комфортных 20–22°С, а вот днем поднимутся до 29–31°С.
Температура морской воды 21-22°С.
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Погода в Одесской области
Характер погоды: Облачно с прояснениями, сухо.
Ветер: Северо-западный, 7–12 м/с.
Температурные показатели: Ночью ожидается 17–22°С, в дневное время жара усилится до 28–33°С.
Информация для водителей: На всех автодорогах Одесской области прогнозируется хорошая видимость.
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