лето жара 1

Ключевые моменты:

  • В Одессе днем воздух прогреется до 29–31°С, по области местами будет еще жарче — до 33°С.
  • Температура воды у побережья Одессы составляет комфортные 21–22°С.
  • Дождей не предвидится. Будет дуть умеренный северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Погода в Одессе 25 июня

В четверг синоптики прогнозируют переменную облачность, при этом никаких опасных метеорологических явлений не ожидается, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Характер погоды: Переменная облачность (облачно с прояснениями), без осадков.

Ветер: Северо-западный, 7–12 м/с.

Температурные показатели: Ночью столбики термометров опустятся до относительно комфортных 20–22°С, а вот днем поднимутся до 29–31°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Читайте также: Свое, одесское: где в Одессе найти мороженое местных производителей

Погода в Одесской области

Характер погоды: Облачно с прояснениями, сухо.

Ветер: Северо-западный, 7–12 м/с.

Температурные показатели: Ночью ожидается 17–22°С, в дневное время жара усилится до 28–33°С.

Информация для водителей: На всех автодорогах Одесской области прогнозируется хорошая видимость.

Читайте также: В Одесской области ввели ограничения для грузовиков из-за жары: кого они коснутся

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме