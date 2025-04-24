Как сообщает мэра Киева Виталий Кличко, возникли пожары в жилых домах и админзданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Есть разрушения в жилых домах, под завалами продолжаются поиски людей.

По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу. Среди пострадавших — 6 детей.

Наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район, написал мэр Киева Виталий Кличко. Также есть попадания в Голосеевском, Шевченковском, Подольском районах. Сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.

Очередной российской атаке — на этот раз семи ракетным ударам — подвергся и Харьков. Там удар пришелся по району плотной жилой застройки, известно о двух пострадавших.

В результате одного из ударов по Новобаварскому району Харькова выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.

Ночью российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками. В Павлограде под ударом было промышленное предприятие. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

По Никопольщине агрессор целился БПЛА и артиллерией. Потерпели Никополь и Марганецкая громада. Люди не пострадали.

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