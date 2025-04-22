Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. Повреждения получили многие квартиры и три школы, там выбито более 90 окон. Пострадали по меньшей мере три человека.

Руководитель городского департамента образования и науки Елена Буйневич предупреждает об опасности для детей после ночного обстрела:

“Пожалуйста, еще раз проговорите с детьми: ничего не трогать с земли подозрительного, непонятного, никаких деталей. Потому что взрослые в тг выкладывают, а детям объяснить, почему это опасно, будет трудно”.

Сейчас над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы.

С утра будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе еВідновлення.

“Кроме того, на помощь людям придут наши надежные партнеры — общественные и благотворительные организации, которые будут предоставлять наборы для временного закрытия оконных проемов”, — сообщили в мэрии.

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