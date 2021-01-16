Главные события Одессы 15 января: файерами по тарифам и артефакт с «градусом»

Вчера, в пятницу, 15 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких событиях.
В Одессе около полусотни человек с файерами протестовали против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители.
В Одессе неизвестный сообщил об угрозе взрыва одновременно 185 детских садов.
В Одессе начали пилить деревья на территории дачи Маразли, ранее отведенной под застройку.
Одесские школьники будут учиться дистанционно еще как минимум неделю из-за жесткого карантина.
Рабочие, которые рыли траншею на улице Мельницкой, неподалеку от коньячного завода «Шустов», нашли бутылку более чем 100-летнего коньяка.