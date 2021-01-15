Новости Одессы и Одесской области

В Одессе пилят деревья на даче Маразли (видео) (дополнено)

В Одессе пилят деревья на даче Маразли (видео) (дополнено)

Сегодня днем, 15 января, в Одессе начали пилить деревья на территории дачи Маразли, ранее отведенной под застройку.

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Об этом сообщил активист Юрий Никитин.

«Прямо сейчас! Спил деревьев на даче Маразли!» – написал он в Facebook и опубликовал видео с места событий.

Также активист отметил, что неравнодушные одесситы дважды вызывали полицию, но стражи порядка так и не явились.

 

Ранее в Одессе прошел митинг против сноса дачи Маразли.

По данным организации «Автомайдан Одесса», дачу Маразли планируют снести, поскольку на ее территории хотят построить новые многоквартирные дома.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что территорию на Лидерсовском бульваре, 13 – напротив парка Шевченко – обнесли строительным забором.

Еще в 2018 году памятник архитектуры был исключен из соответствующего реестра и продан ООО «Бульвар 1906» за 455 тысяч гривен. А в сентябре этого года одесский ГАСК выдал разрешение на строительство «рекреационных объектов», при этом без каких-либо обязательств по сохранению здания.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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