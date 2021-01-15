Подфартило: в Одессе рабочие нашли бутылку 100-летнего коньяка

Сегодня, 15 января, в Одессе рабочие, которые рыли траншею на улице Мельницкой, неподалеку от коньячного завода «Шустов», нашли бутылку более чем 100-летнего коньяка.
Об этом сообщил директор музея коньячного дела Шустова Сергей Дяченко.
По словам Дяченко, бутылка с коньяком «в отличном состоянии».
«Этот коньяк выпускал завод «Шустов» с 1899 по 1906 год! Коньяку более 100 лет!» – написал в Facebook Дяченко.
Также он добавил, что предположительная стоимость найденного артефакта от 12 до 40 тысяч долларов.
Думаю от 12 000$ до 40 000$, скоро выясним!
Вот такую бутылку с коньяком в отличном состояния нашли сегодня рабочие возле музея!
Этот Коньяк выпускал завод Шустов с 1899 по 1906 год!
Коньяку более 100 лет!
Опубликовано Sergey Viktorovich Пятница, 15 января 2021 г.
Фото: Facebook Сергея Дяченко