Когда школы Одессы откроют после карантина?

Одесские школьники будут учиться дистанционно еще как минимум неделю. Это связано с жестким карантином, действующим в Украине.

В связи с этим школы с 11 января работают в режиме дистанционного обучения, который завершится вместе с “карантинном новогодних каникул”.

Он действует до 24 января. Детские сады в это время работают в обычном режиме, за исключением групп, по разным причинам закрытых на карантин.

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