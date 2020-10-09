Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 8 октября: Канатную залило, а на Фонтане снова пробки

Главные новости Одессы 8 октября: Канатную залило, а на Фонтане снова пробки

Вчера, в четверг, 8 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

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Одесская городская территориальная избирательная комиссия провела жеребьевку и определила, в каком порядке партии будут написаны в избирательных бюллетенях.

 

Силовики провели обыск в общественной приемной народного депутата, кандидата в мэры Одессы Николая Скорика.

 

На улице Канатной в Одессе, где уже завершались ремонтные работы, произошел порыв магистрального трубопровода. Затоплен значительный участок.

 

Одесские автомобилисты упорно игнорируют запрет останавливаться и парковаться на участке от 5-й до 7-й станции Большого Фонтана.

 

Одесский центр общественной организации «Институт политической информации» разработал мобильное приложение PolitScanner, благодаря которому можно получить информацию о любом политике.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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