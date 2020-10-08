Выборы-2020: какие партии претендуют на места в горсовете Одессы

Выборная кампания уже в разгаре. Этап выдвижения закончен, а городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на пост мэра Одессы и партийных блоков. Сейчас проходят судебные разбирательства о законности факта регистрации или отказа в ней, но уже понятно, как будет выглядеть итоговый бюллетень 25 октября. Видимо, он будет внушительным – больше 20-ти имен. Так кто же претендует на кресло мэра Одессы?

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