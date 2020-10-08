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Выборы-2020: какие партии претендуют на места в горсовете Одессы

Выборы-2020: какие партии претендуют на места в горсовете Одессы

Одесская городская территориальная избирательная комиссия провела жеребьевку и определила, в каком порядке партии будут написаны в избирательных бюллетенях. 

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Согласно жеребьевки, они будут в таком порядке:

1. Свобода.
2. За майбутнє.
3. Перемога Пальчевського.
4. Национальный корпус
5. ОПЗЖ.
6. Батьківщина.
7. Голос.
8. Європейська солідарність.
9. Українська морська партія Сергія Ківалова.
10. Доверяй делам.
11. Сила і честь.
12. Блок Эдуарда Гурвица.
13. Слуга народа.
14. Партия Шария.

Со списком кандидатов в мэры Одессы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Выбирать мэра и горсовет одесситы будут 25 октября.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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