Выборы-2020: какие партии претендуют на места в горсовете Одессы

Одесская городская территориальная избирательная комиссия провела жеребьевку и определила, в каком порядке партии будут написаны в избирательных бюллетенях.
Согласно жеребьевки, они будут в таком порядке:
1. Свобода.
2. За майбутнє.
3. Перемога Пальчевського.
4. Национальный корпус
5. ОПЗЖ.
6. Батьківщина.
7. Голос.
8. Європейська солідарність.
9. Українська морська партія Сергія Ківалова.
10. Доверяй делам.
11. Сила і честь.
12. Блок Эдуарда Гурвица.
13. Слуга народа.
14. Партия Шария.
Со списком кандидатов в мэры Одессы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Выбирать мэра и горсовет одесситы будут 25 октября.