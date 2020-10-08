В Одессе затопило улицу Канатную: открытие движения транспорта отложат

На улице Канатной в Одессе, где уже завершались ремонтные работы, произошел порыв магистрального трубопровода. Затоплен значительный участок.

В связи с этим КП “Теплоснабжение города Одесса” вынуждено отложить восстановление участка дорожного покрытия после ремонта теплотрассы на Канатной, сообщили на предприятии.

Также сообщается, что владелец водопроводной магистрали “Инфоксводоканал” обещает в срочной порядке ликвидировать аварию. Однако анонсированное открытие улицы для транспорта придется отложить.

Ранее Канатную обещали открыть для автомобилей с понедельника, 12 октября.