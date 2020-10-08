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Одесские водители массово игнорируют правила парковки на Фонтане (фото)

Одесские водители массово игнорируют правила парковки на Фонтане (фото)

Одесские автомобилисты упорно игнорируют запрет останавливаться и парковаться на участке от 5-й до 7-й станции Большого Фонтана. В этом убедился корреспондент «Одесской жизни», побывав здесь в утренний час пик.

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Водители, как и ранее, поголовно не следуют установленным знакам. Одни останавливаются вдоль обочины и сидят в машине, демонстративно включая аварийку. Другие же просто оставляют свой транспорт и уходят на несколько часов по своим делам.

Припаркованным в неположенном месте наш корреспондент застал даже городской автобус. Парадокс в том, что на близлежащей парковке было не одно свободное место.

Дежурных инспекторов из департамента транспорта Одесского горсовета встретить не удалось. Однако удалось заметить, что на указанном участке Фонтанской дороги, как и прежде, образуются огромные пробки.

Представим интересную статистику. Размер штрафа за парковку под соответствующим знаком составляет 255 гривен. Сегодня мы насчитали на Фонтане 47 нарушителей. Таким образом, за день лишь на одном месте можно собрать 11 985 гривен, за месяц – 359 550 гривен, а за год – 4 314 600 гривен. Так, при соблюдении выписки административных штрафов как минимум на 10-ти улицах вполне реально было бы полностью окупить затраты на ремонт той же улицы Канатной.

Напомним, запрет останавливаться и парковаться на участке от 5-й до 7-й станции Большого Фонтана вступил в силу с 14 сентября.

Фото: Иван Мягченков

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Редакция ПРОФИЛЬ

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