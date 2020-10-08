Силовики провели обыск в приемной кандидата в мэры Одессы

Силовики провели обыск в общественной приемной народного депутата, кандидата в мэры Одессы Николая Скорика. Она находится на Большой Арнаутской.

Об этом он сообщил в Фейсбук.

По словам Скорика, обыск 8 октября проводили сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро Украины. Нардеп отметил, что силовики не объяснили, что конкретно они искали.

Скорик баллотируется в мэры Одессы от Оппозиционной платформы “За жизнь”.

Со списком кандидатов в мэры Одессы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Фото иллюстративное