Силовики провели обыск в приемной кандидата в мэры Одессы

Силовики провели обыск в общественной приемной народного депутата, кандидата в мэры Одессы Николая Скорика. Она находится на Большой Арнаутской.
Об этом он сообщил в Фейсбук.
По словам Скорика, обыск 8 октября проводили сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро Украины. Нардеп отметил, что силовики не объяснили, что конкретно они искали.
Скорик баллотируется в мэры Одессы от Оппозиционной платформы “За жизнь”.
Со списком кандидатов в мэры Одессы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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