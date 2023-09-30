Очільника райсуду на Одещині викрито на хабарництві: йому загрожує великий термін 

На Одещині під час отримання хабаря було затримано виконувача обов’язків голови Комінтернівського райсуду. Він за гроші мав допомогти отримати “правильне” судове рішення.
Про це повідомили в СБУ та НАБУ.
Правоохоронці встановили, що очільник райсуду вимагав гроші за «правильне» судове рішення.
В обмін на хабар посадовець обіцяв місцевому жителю забезпечити позов та допомогти у цивільній справі.
Правоохоронці викрили керівника суду «на гарячому»: після одержання хабаря та прийняття «обіцяного» рішення на користь зацікавленої сторони.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
За вчинене правопорушення зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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