Новости Одессы и Одесской области

Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал минобороны рф, где искать нацистов

Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал минобороны рф, где искать нацистов

Рашисты опять в своих заявлениях говорят, что в Одессе «нацисты» выгоняют медперсонал и больных из больниц, чтобы размещать там огневые позиции.

Этой теме и посвятил свое вечернее видеообращение руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Главное, по его словам, то, что в области все спокойно и обстрелов не было. Также Марченко прокомментировал заявление министерства убийств россии про то, что «нацисты» (так они называю ВСУ) размещают войска и артиллерию в одесских больницах. При этом имеют наглость утверждать, что так украинская армия создает угрозу для мирного населения и лишает людей возможности получать своевременную медицинскую помощь.

Вы посмотрите, какая забота?! Главная угроза жизнь и здоровью украинцев – это вы и ваше больное воображение. Постоянные ракетные удары по территории Украины – это и есть ваши настоявшие намерения. Ясли вы так яро хотите найти нацистов, советую вам посмотреть в зеркало. Весь мир уже смеётся с вашей тупости вам в лицо, а вы продолжаете пробивать дно. Поэтому желаю вам приятного путешествия в средневековье и изоляцию. С нетерпением жду очередных забавных заявлений. Слава Украине!

— так ответил руководитель Одесской ОВА на очередную ложь рашистов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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