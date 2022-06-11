Кого и зачем глава Одесской ОВА послал к психиатру? (видео)

Министерство вранья и убийств рф, именующее себя минобороны, в продолжение темы холеры подготовило очередной фейк: на этот раз рашисты заявили, что глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко вместе со спецслужбами якобы планирует заразить Одессу чумой, спровоцировав попадание российской ракеты в гору Чумку.

В сегодняшнем видеообращении Марченко прокомментировал это бредовое заявление оккупантов.

«Что ж, страшно представить, что будет дальше. Единственная чума нашей страны – это российские солдаты, которых и так уже осталось немного. Наверное тяжелые наркотики – это часть ежедневного рациона министерства убийств россии. Поэтому советую им пройти диспансеризацию и особое внимание уделить прохождению психиатра»,

– с улыбкой заявил глава Одесской ОВА.

Он также отметил, что Одесская область стоит у оккупантов отдельным пунктом, но покуда наши Вооруженные силы работают и уничтожают врага на поле боя, а жители области держат строй на информационном фронте, все будет Украина.

Также Марченко сообщил, что на вечер субботы, 11 июня, ситуация в области под контролем, обстрелов не было.