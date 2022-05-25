Новости Одессы и Одесской области

Мэр Труханов поехал искать танки в школах  (видео)

Мэр Труханов поехал искать танки в школах  (видео)

Чтобы опровергнуть вранье рашистской пропаганды, городской голова Одессы Геннадий Труханов посетил школы, где по словам минобороны россии размещены ВСУ и танки с «Градами».

Рашисты решили загонять одесского мэра. Только недавно он ездил на Одесскую киностудию в безуспешных поисках позиций ПВО и складов с боеприпасами. И вот вынужден ехать в противоположный конец города, на поселок Котовского, чтобы продемонстрировать отсутствие войск и военной техники в городских школах №14 и №71.

Речь идёт о слухах, которые распускаются агрессором в соцсетях об использовании в Одессе объектов инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжёлого вооружения. В частности, речь шла о школах №14 и №71.

Одесский городской голова лично посетил эти учреждения образования и продемонстрировал, что никакой военной инфраструктуры там нет.

«Я хочу, чтобы весь цивилизованный мир увидел, что это — наши школы, которые мы восстанавливаем и ремонтируем. В которых должны и будут учиться наши дети. Пусть все увидят, что это — мирная Одесса, и что минобороны рф снова врет», — сказал Труханов.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснил, что у таких лживых заявлений две основных цели:

  1. Запугать население. Ведь если враг говорит, что где-то есть скопление техники, то может ударить туда ракетой.
  2. Выявить настоящие позиции ВСУ. Ведь одесситы начинают обсуждать такие заявления в соцсетях и могут ненароком назвать настоящее расположение техники и огневых позиций наших войск.

Ранее мы рассказывали, как мэр Одессы Труханов отправился на Одесскую киностудию искать ПВО и боеприпасы.

Еще образцы российских фейков об Одессе:

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить