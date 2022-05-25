Мэр Труханов поехал искать танки в школах  (видео)

Чтобы опровергнуть вранье рашистской пропаганды, городской голова Одессы Геннадий Труханов посетил школы, где по словам минобороны россии размещены ВСУ и танки с «Градами».

Рашисты решили загонять одесского мэра. Только недавно он ездил на Одесскую киностудию в безуспешных поисках позиций ПВО и складов с боеприпасами. И вот вынужден ехать в противоположный конец города, на поселок Котовского, чтобы продемонстрировать отсутствие войск и военной техники в городских школах №14 и №71.

Речь идёт о слухах, которые распускаются агрессором в соцсетях об использовании в Одессе объектов инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжёлого вооружения. В частности, речь шла о школах №14 и №71.

Одесский городской голова лично посетил эти учреждения образования и продемонстрировал, что никакой военной инфраструктуры там нет.

«Я хочу, чтобы весь цивилизованный мир увидел, что это — наши школы, которые мы восстанавливаем и ремонтируем. В которых должны и будут учиться наши дети. Пусть все увидят, что это — мирная Одесса, и что минобороны рф снова врет», — сказал Труханов.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснил, что у таких лживых заявлений две основных цели:

Запугать население. Ведь если враг говорит, что где-то есть скопление техники, то может ударить туда ракетой. Выявить настоящие позиции ВСУ. Ведь одесситы начинают обсуждать такие заявления в соцсетях и могут ненароком назвать настоящее расположение техники и огневых позиций наших войск.

Ранее мы рассказывали, как мэр Одессы Труханов отправился на Одесскую киностудию искать ПВО и боеприпасы.

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