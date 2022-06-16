Российское минобороны продолжает угрожать одесским больницам

В очередной раз военное ведомство страны-агрессора распространило фейк о, якобы, огневых позициях ВСУ и складах боеприпасов в медицинских учреждениях.

В этот раз жертвами информационной атаки стали Городская клиническая больница №11 на улице Академика Воробьева, 5, 411-й клинический военный госпиталь на Пироговской 2/2 и многопрофильная больница интенсивного лечения в поселке Доброслав Одесской области.

В минубийств и вранья российской федерации сообщили, что, якобы, «националисты оборудовали огневые позиции, склады боеприпасов, и вооружения».

Российские агрессоры в который раз распространяют подобную ложь. Особенно циничным было последнее такое сообщение – об огневых позициях в онкодиспансере. Так итак пациенты вынуждены каждый день бороться со страшной болезнью, так еще и расшиты заставили тяжелобольных людей переживать из-за их угроз.

Ранее подобные фейки озвучивались россиянами про Одесскую киностудию, областную больницу и множество школ. Часть из этих объектов даже специально посещал мэр Одесс Геннадий Труханов, чтобы наглядно продеонстрировать ложь российской пропаганды.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснил, что у таких лживых заявлений два основных смысла:

Запугать население. Ведь если враг говорит, что где-то есть скопление техники, то может ударить туда ракетой. Выявить настоящие позиции ВСУ. Ведь одесситы начинают обсуждать такие заявления в соцсетях и могут ненароком назвать настоящее расположение техники и огневых позиций наших войск.