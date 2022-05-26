Минобороны россии издевается над тяжелобольными одесситами

Очередной фейк о якобы позициях ВСУ в одесском лечебном учреждении распространило министерство обороны рф. Теперь целью информационной атаки стал онкодиспансер на Слободке.

Во вражеском минобороны (а точнее – министерстве убийств и лжи) заявили, что в здании Одесского областного онкодиспенсера на ул. Неждановой ВСУ якобы оборудовали опорный пункт, а всех пациентов и врачей выгнали.

При этом рашисты имеют наглость заявить, что это свидетельствует о полном пренебрежении украинскими властями нормами морали и международного гуманитарного права. О какой морали и гуманитарном праве российские официальные лица могут говорить, когда такими заявлениями запугивают тяжелобольных людей, лечащихся в онкодиспансере?

Подобные заявления рашистов равны угрозе нанести ракетный удар по лечебному учреждению и заранее оправдываю такой бесчеловечный шаг. Даже если подобное заявление полностью лживое, оно явно не улучшит психо-эмоциональное состояние пациентов онкодиспансера. А позитивные эмоции и оптимистичный настрой – это необходимые условия выздоровления болеющих онкологическими заболеваниями.

Такого рода пропаганда как раз демонстрирует обратное – отсутствие морали и отрицание гуманитарных прав со стороны путинских рашистов.

Ранее сообщалось, что похожее заявление в минубийств россии делали об Одесской областной больнице.

Также враг распространял фейки о позициях ВСУ в одесских школах и на киностудии.