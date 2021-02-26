Одесская Греческая площадь прощается с ледовым катком (фото)

На Греческой площади в Одессе – большие весенние хлопоты. Там сворачивает работу ледовый каток.

Его открытие было чем-то вроде новогоднего долгожданного сюрприза для одесситов. Открытие катка состоялось в конце декабря прошлого года, и вот теперь он уже закрывается.

Собственно, сам каток уже не работает: покататься на коньках вам здесь уже не удастся, а вот сама арена еще на месте – в окружении снежно-ледовых островков.

Уже убраны ларьки с коньками, касса и прочие атрибуты ледовой забавы. Часть оборудования еще на месте.

Кроме всего прочего, рядом с ареной приводится в порядок просевшая брусчатка на Греческой площади.

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