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Одесская Греческая площадь прощается с ледовым катком (фото)

Одесская Греческая площадь прощается с ледовым катком (фото)

На Греческой площади в Одессе – большие весенние хлопоты. Там сворачивает работу ледовый каток.

Его открытие было чем-то вроде новогоднего долгожданного сюрприза для одесситов. Открытие катка состоялось в конце декабря прошлого года, и вот теперь он уже закрывается.

Собственно, сам каток уже не работает: покататься на коньках вам здесь уже не удастся, а вот сама арена еще на месте – в окружении снежно-ледовых островков.

каток на Греческой, лед

каток на Греческой, мусор

Одесский каток на Греческой, закрытие

Уже убраны ларьки с коньками, касса и прочие атрибуты ледовой забавы. Часть оборудования еще на месте.

каток на Греческой, ледовая арена

каток на Греческой, перед закрытием

каток на Греческо, горсть снегай

каток на Греческой, фонарь

Кроме всего прочего, рядом с ареной приводится в порядок просевшая брусчатка на Греческой площади.

каток на Греческой, рабочие

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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