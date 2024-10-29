Де в Одесі та Одеській області лікують інсульт безкоштовно

Безоплатну допомогу при гострому мозковому інсульті в Одеській області надають дев’ять лікарень. Вони уклали контракти з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).
Як повідомляють в Одеському обласному центрі громадського здоров’я, саме до цих закладів бригади швидкої допомоги мають везти пацієнтів із підозрою на інсульт. Чотири медзаклади розташовані в Одесі, а п’ять – в області. Зокрема, це:
- міська клінічна лікарня №1 (Одеса);
- міська клінічна лікарня №10 (Одеса);
- міська клінічна лікарня №11 (Одеса);
- Одеська обласна клінічна лікарня (Одеса);
- Арцизька центральна опорна лікарня;
- Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня;
- Біляївська центральна районна лікарня;
- Подільська міська лікарня;
- Любашівська центральна районна лікарня.
У цих закладах пацієнти з підозрою на гострий інсульт можуть розраховувати на такі безкоштовні послуги, як:
- первинний огляд;
- КТ або МРТ;
- анестезія;
- тромболітична терапія;
- моніторинг клітинних, біохімічних показників, рівня електролітів, показників системи гемостазу, ЕКГ;
- заходи щодо вторинної та третинної профілактики інсульту;
- реабілітацію в гострому періоді та переведення у відділення реабілітації за потреби.
Перевірити актуальну інформацію про медзаклади, які мають договір з НСЗУ на надання відповідної допомоги, можна на сайті НСЗУ в розділі “Аналітичні панелі”. Тут необхідно обрати підрозділ “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”, далі населений пункт (Одеська область) та групу послуг – “Медичну допомогу при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах”. Також із цього питання можна звернутися за номером 16-77 (оператор відповідає в будні дні в робочий час).
Читайте також: