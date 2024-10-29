Де в Одесі та Одеській області лікують інсульт безкоштовно

Як повідомляють в Одеському обласному центрі громадського здоров’я, саме до цих закладів бригади швидкої допомоги мають везти пацієнтів із підозрою на інсульт. Чотири медзаклади розташовані в Одесі, а п’ять – в області. Зокрема, це:

міська клінічна лікарня №1 (Одеса);

міська клінічна лікарня №10 (Одеса);

міська клінічна лікарня №11 (Одеса);

Одеська обласна клінічна лікарня (Одеса);

Арцизька центральна опорна лікарня;

Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня;

Біляївська центральна районна лікарня;

Подільська міська лікарня;

Любашівська центральна районна лікарня.

У цих закладах пацієнти з підозрою на гострий інсульт можуть розраховувати на такі безкоштовні послуги, як:

первинний огляд;

КТ або МРТ;

анестезія;

тромболітична терапія;

моніторинг клітинних, біохімічних показників, рівня електролітів, показників системи гемостазу, ЕКГ;

заходи щодо вторинної та третинної профілактики інсульту;

реабілітацію в гострому періоді та переведення у відділення реабілітації за потреби.

Перевірити актуальну інформацію про медзаклади, які мають договір з НСЗУ на надання відповідної допомоги, можна на сайті НСЗУ в розділі “Аналітичні панелі”. Тут необхідно обрати підрозділ “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”, далі населений пункт (Одеська область) та групу послуг – “Медичну допомогу при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах”. Також із цього питання можна звернутися за номером 16-77 (оператор відповідає в будні дні в робочий час).

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