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Де в Одесі та Одеській області лікують інсульт безкоштовно

Де в Одесі та Одеській області лікують інсульт безкоштовно

Безоплатну допомогу при гострому мозковому інсульті в Одеській області надають дев’ять лікарень. Вони уклали контракти з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Як повідомляють в Одеському обласному центрі громадського здоров’я, саме до цих закладів бригади швидкої допомоги мають везти пацієнтів із підозрою на інсульт. Чотири медзаклади розташовані в Одесі, а п’ять – в області. Зокрема, це:

  • міська клінічна лікарня №1 (Одеса);
  • міська клінічна лікарня №10 (Одеса);
  • міська клінічна лікарня №11 (Одеса);
  • Одеська обласна клінічна лікарня (Одеса);
  • Арцизька центральна опорна лікарня;
  • Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня;
  • Біляївська центральна районна лікарня;
  • Подільська міська лікарня;
  • Любашівська центральна районна лікарня.

У цих закладах пацієнти з підозрою на гострий інсульт можуть розраховувати на такі безкоштовні послуги, як:

  • первинний огляд;
  • КТ або МРТ;
  • анестезія;
  • тромболітична терапія;
  • моніторинг клітинних, біохімічних показників, рівня електролітів, показників системи гемостазу, ЕКГ;
  • заходи щодо вторинної та третинної профілактики інсульту;
  • реабілітацію в гострому періоді та переведення у відділення реабілітації за потреби.

Перевірити актуальну інформацію про медзаклади, які мають договір з НСЗУ на надання відповідної допомоги, можна на сайті НСЗУ в розділі “Аналітичні панелі”. Тут необхідно обрати підрозділ “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”, далі населений пункт (Одеська область) та групу послуг – “Медичну допомогу при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах”. Також із цього питання можна звернутися за номером 16-77 (оператор відповідає в будні дні в робочий час).

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