Фонтаны в Одессе готовят к зимнему сну

В этом году одесситов и гостей города радовали 17 фонтанов. С началом октября специалисты Коммунального предприятия «Сервисный центр» приступили к их консервации на зимний период. Рассказываем, какие фонтаны уже отключили и когда планируется завершение работ.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, сейчас специалисты «Сервисного центра» проводят демонтаж оборудования и осмотр систем, чтобы подготовить фонтаны к весеннему сезону.
Процесс консервации фонтана требует тщательного подхода. Для того чтобы фонтаны успешно пережили зиму, работники должны провести продувку водоснабжающих систем, демонтировать форсунки, а также электрическое и насосное оборудование. После демонтажа проводится осмотр всех элементов фонтана, и при необходимости осуществляется ремонт.
В этом году первым отключили фонтан на Привокзальной площади. Затем планируется законсервировать фонтаны «Водограй» на ул. Косовской и «Русалочка» в парке Победы.
Остальные фонтаны в городских парках будут остановлены до середины октября, в то время как фонтанам в центре Одессы предстоит консервация в последнюю очередь. Все городские фонтаны должны быть законсервированы до начала ноября.
Кроме того, в последние годы КП «Сервисный центр» активно применяет метод полного запечатывания чаш фонтанов. Такой подход используется для фонтанов в Городском саду, парке Шевченко («Ваза Малая») и сквере Космонавтов.
Также с начала войны полностью законсервированы четыре фонтана в зоне ЮНЕСКО, которые в этом году не работали: Фонтан-мемориал памяти жертв немецко-румынских фашистов, фонтан «Петя и Гаврик», фонтан «Дети и лягушонок» и колодец-фонтан «Источник».
Напомним, сезон фонтанов в Одессе традиционно открывают 1 апреля, однако в этом году из-за проблем с электроэнергией после обстрелов их запустили позже.
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