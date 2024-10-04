Фонтаны в Одессе готовят к зимнему сну

Процесс консервации фонтана требует тщательного подхода. Для того чтобы фонтаны успешно пережили зиму, работники должны провести продувку водоснабжающих систем, демонтировать форсунки, а также электрическое и насосное оборудование. После демонтажа проводится осмотр всех элементов фонтана, и при необходимости осуществляется ремонт.

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В этом году первым отключили фонтан на Привокзальной площади. Затем планируется законсервировать фонтаны «Водограй» на ул. Косовской и «Русалочка» в парке Победы.

Остальные фонтаны в городских парках будут остановлены до середины октября, в то время как фонтанам в центре Одессы предстоит консервация в последнюю очередь. Все городские фонтаны должны быть законсервированы до начала ноября.

Кроме того, в последние годы КП «Сервисный центр» активно применяет метод полного запечатывания чаш фонтанов. Такой подход используется для фонтанов в Городском саду, парке Шевченко («Ваза Малая») и сквере Космонавтов.

Также с начала войны полностью законсервированы четыре фонтана в зоне ЮНЕСКО, которые в этом году не работали: Фонтан-мемориал памяти жертв немецко-румынских фашистов, фонтан «Петя и Гаврик», фонтан «Дети и лягушонок» и колодец-фонтан «Источник».

Напомним, сезон фонтанов в Одессе традиционно открывают 1 апреля, однако в этом году из-за проблем с электроэнергией после обстрелов их запустили позже.