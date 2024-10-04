Новости Одессы и Одесской области

Фонтаны в Одессе готовят к зимнему сну

Фонтаны в Одессе готовят к зимнему сну

В этом году одесситов и гостей города радовали 17 фонтанов. С началом октября специалисты Коммунального предприятия «Сервисный центр» приступили к их консервации на зимний период. Рассказываем, какие фонтаны уже отключили и когда планируется завершение работ.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сейчас специалисты «Сервисного центра» проводят демонтаж оборудования и осмотр систем, чтобы подготовить фонтаны к весеннему сезону.

Процесс консервации фонтана требует тщательного подхода. Для того чтобы фонтаны успешно пережили зиму, работники должны провести продувку водоснабжающих систем, демонтировать форсунки, а также электрическое и насосное оборудование. После демонтажа проводится осмотр всех элементов фонтана, и при необходимости осуществляется ремонт.

Читайте также: Труханов привлек к защите Пушкина итальянцев

В этом году первым отключили фонтан на Привокзальной площади. Затем планируется законсервировать фонтаны «Водограй» на ул. Косовской и «Русалочка» в парке Победы.

фонтан

Остальные фонтаны в городских парках будут остановлены до середины октября, в то время как фонтанам в центре Одессы предстоит консервация в последнюю очередь. Все городские фонтаны должны быть законсервированы до начала ноября.

фонтан

Кроме того, в последние годы КП «Сервисный центр» активно применяет метод полного запечатывания чаш фонтанов. Такой подход используется для фонтанов в Городском саду, парке Шевченко («Ваза Малая») и сквере Космонавтов.

Также с начала войны полностью законсервированы четыре фонтана в зоне ЮНЕСКО, которые в этом году не работали: Фонтан-мемориал памяти жертв немецко-румынских фашистов, фонтан «Петя и Гаврик», фонтан «Дети и лягушонок» и колодец-фонтан «Источник».

Напомним, сезон фонтанов в Одессе традиционно открывают 1 апреля, однако в этом году из-за проблем с электроэнергией после обстрелов их запустили позже.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua