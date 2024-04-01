В Одессе открыли сезон фонтанов, но есть трудности (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Подготовлено еще десяток фонтанов, но пока запустить их всех возможности нет.

«В этом году мы запускаем пока только один фонтан, расположенный на Театральной площади. Фонтан является энергозатратным объектом, а в условиях дефицита электроэнергии пока невозможно включить, как раньше, несколько фонтанов одновременно. Поэтому было принято решение запустить самый любимый одесситами фонтан возле Оперного театра», — рассказал заместитель директора КП «Сервисный центр» Олег Яковенко.

Обычно к концу апреля все одесские фонтаны уже радуют одесситов и гостей города своей красотой и свежестью. Но в условиях постоянных обстрелов россией украинских энергообъектов остальные одесские фонтаны будут включены в зависимости от обстоятельств, отметили в мэрии.

В «Сервисном центре» напомнили, что процесс расконсервации фонтанов, которых на балансе предприятия 27, трудоемкий и требует времени.

На зиму часть оборудования фонтанов демонтируют. Поэтому весной специалисты выполняют:

монтаж насосного оборудования,

устанавливают форсунки,

налаживают электрооборудование,

моют чаши фонтанов,

при необходимости проводят ремонт чаш.

Есть также несколько объектов, которые одесситы вряд ли увидят в этом году. С начала войны полностью законсервированы четыре фонтана, которые расположены в зоне ЮНЕСКО: фонтан-мемориал в Прохоровском сквере, фонтаны «Петя и Гаврик», «Дети и лягушонок» и «Источник».