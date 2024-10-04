Фонтани в Одесі готують до зимового сну

Як розповіли у пресслужбі мерії, зараз фахівці «Сервісного центру» проводять демонтаж обладнання та огляд систем, щоб підготувати фонтани до весняного сезону.

Процес консервації фонтану потребує ретельного підходу. Для того щоб фонтани успішно пережили зиму, працівники мають провести продувку водопостачальних систем, демонтувати форсунки, а також електричне та насосне обладнання. Після демонтажу проводиться огляд усіх елементів фонтану, і за необхідності здійснюється ремонт.

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Цього року першим відключили фонтан на Привокзальній площі. Потім планується законсервувати фонтани «Водограй» на вул. Косовській і «Русалонька» в парку Перемоги.

Решту фонтанів у міських парках зупинять до середини жовтня, тоді як фонтани в центрі Одеси консервуватимуть в останню чергу. Усі міські фонтани мають бути законсервовані до початку листопада.

Крім того, останніми роками КП «Сервісний центр» активно застосовує метод повного запечатування чаш фонтанів. Такий підхід використовується для фонтанів у Міському саду, парку Шевченка («Ваза Мала») і сквері Космонавтів.

Також від початку війни повністю законсервовано чотири фонтани в зоні ЮНЕСКО, які цьогоріч не працювали: Фонтан-меморіал пам’яті жертв німецько-румунських фашистів, фонтан «Петро та Гаврик», фонтан «Діти та жабеня» і колодязь-фонтан «Джерело».

Нагадаємо, сезон фонтанів в Одесі традиційно відкривають 1 квітня, проте цьогоріч через проблеми з електроенергією після обстрілів їх запустили пізніше.