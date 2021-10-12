За окном уже холодно, а центральное отопление еще не дали. Одесситы достают из своих чуланов масляные радиаторы, тепловые пушки, термовентиляторы и конвекторы. Как говорят электрики — это самое хлебное время, ведь количество заявок увеличивается. У людей в старом фонде горит проводка, плавятся розетки и дымятся обогреватели.

Давайте разберемся, как уменьшить риски пожара при использовании электрического обогревателя.

Выдержит ли советская проводка новый электрический обогреватель?

Со старой проводкой лучше не шутить. Мало того, что она прослужила много лет, так еще сделана из алюминия, который окисляется на воздухе. Это значит, что в местах соединения контакт обычно ухудшается. А там где плохой контакт — происходит нагрев и возгорание. Чем мощнее обогреватель, тем быстрее это произойдет.

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Чтобы розетки в старых домах не плавились, лучше сделать отдельную линию на электрический обогреватель. Точно так же, как делают для бойлера или кондиционера: один конец кабеля заводят в электрический щит на лестничной площадке, а на другом конце будет накладная розетка в квартире.

Это не так дорого — вместе с работой и материалами выйдет 1000-1500 гривен. Электрик выполнит такую работу за несколько часов. Кабель можно аккуратно разместить над плинтусом или под потолком, чтобы он не бросался в глаза. Или спрятать его в специальном кабель-канале из пластика.

Можно ли включать обогреватель в удлинитель или тройник?

Старайтесь так не делать. Если вам нужно поставить обогреватель в центр комнаты, а розетка далеко — замените шнур с вилкой на более длинный. Правда, для этого нужно разобрать обогреватель.

В бытовых удлинителях обычно используют тонкий провод с заниженным сечением. Это значит, что он начнет греться и может оплавиться. Поэтому мощные электрические обогреватели рекомендуют подключать напрямую в розетку, без переходников и удлинителей.

Кроме того, латунные контакты в гнездах удлинителя отличаются от контактов обычной стационарной розетки — они быстрее изнашиваются. А если вилка обогревателя неплотно прилегает к контактам розетки удлинителя, то это место будет сильно нагреваться и пластик расплавится.

Что делать, если при включении электрического обогревателя выбивает автомат в щите?

Многие люди думают, что раз автомат выключается, значит он «слабенький» и не держит нагрузку. Поэтому просят заменить его на более «мощный». И самое печальное, что некоторые электрики выполняют эту просьбу.

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Но так делать нельзя. Если автомат срабатывает, значит он исправен. Его главная задача — защитить проводку от возгорания. Он может выключаться в двух случаях:

Если произошло короткое замыкание

Если ток слишком большой и в сети перегрузка

Заменив автоматический выключатель на более «мощный», вы убираете тем самым защиту проводки от возгорания. Как правило, гореть и плавиться она будет в распределительных коробках под потолком или в щите на лестничной площадке. В этом случае могут пострадать ваши соседи.

Не пытайтесь поставить автоматический выключатель с более высоким номиналом по количеству ампер. Лучше используйте менее мощный электрический обогреватель или сделайте для него отдельную линию.

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