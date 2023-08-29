В Одессе стало меньше желающих учиться в очном формате: сколько школьников сядет за парты

Более 60 тысяч детей в Одессе 1 сентября придут в школу и сядут за парты. После недавних обстрелов города количество учиться в очном формате уменьшилось на 10%.

Об этом рассказала директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

По информации Елены Буйневич, в настоящее время в Одессе около 90 тысяч школьников и 20 тысяч воспитанников детских садов. За границей находятся более 20 тысяч детей.

По состоянию на начало нового учебного года в Одессе работают: 121 заведение общего среднего образования, 136 садиков, 19 заведений внешкольного образования, 3 межшкольных ресурсных центра и Детский дом «Жемчужинка».

В Одессе дважды провели опрос родителей школьников о формате обучения.

“Если в начале лета у нас было 70% желающих выйти очно. После обстрелов и разрушения домов, в том числе и учебных заведений, на 10% уменьшилась эта цифра. Но все равно это около 60 тысяч детей, которые будут 1 сентября сидеть за партами», — рассказала Елена Буйневич.

Также в этом году ни в одной школе не предусмотрена группа продленного дня. Причина — необходимость минимизировать пребывание детей в школе.

Кроме того, в очном формате будут проходить только уроки, требующие большего контакта учащегося с учителем.

“Уроки, которые требуют большего внимания, контакта учитель-ученик: математика. физика, химия, украинский язык, иностранный язык — это обязательно будет изучаться в школе. Искусство и другие предметы будут преподаваться дистанционно”, — отметила Буйневич.

В начальной школе большинство предметов будут изучать очно.

Дефицит учебников

По состоянию на 1 сентября учащиеся начальной школы (1-4-х классов) и 11-х классов обеспечены учебниками почти на 100%.

Хуже ситуация с учебниками для 5-х и 6-х классов. Пятиклассники обеспечены учебниками на 15 %, шестиклассники — на 40%.

Уже получены учебники по «Математике», ожидается — по предмету «Украинский язык».

Елена Буйневич напомнила, что город не закупает учебники — это функция государства и в качестве альтернативы бумажному учебнику предложила электронную версию. Они размещены в свободном доступе для загрузки и использования на официальном сайте Государственного научного учреждения «Институт модернизации содержания образования».

Что с безопасностью?

По словам Елены Буйневич, очно дети будут учиться в тех школах и садах, где уже готово укрытие. Пока таких 89. Бомбоубежища, по ее словам, имеют только четыре учебных заведения, во всех остальных — простейшие укрытия.

“Количество мест в убежищах школ и садиках ограничена, поэтому школы, которые не имеют своих укрытий идут в гости в школы, где они есть”, — добавила Буйневич.

Обустройство укрытий в школах продолжается — их станет вдвое больше.

«Мы гарантируем, что школа работает только тогда, когда первичное укрытие принято соответствующей комиссией и имеет все, что указано в нормативных документах по укрытиям. Это вентиляция, канализация, водоснабжение, противопожарная сигнализация, освещение. В каждом укрытии есть комплект медицинских средств, вода. Конечно, мы просим родителей, чтобы ребенок имел вещи, которые он возьмет в укрытие. Это может быть водичка, печенье», — рассказала Елена Буйневич.

Читайте также:

Как будут учиться одесские школьники с 1 сентября