В Одесской области устанавливают мобильные укрытия для учебных заведений: как там внутри? (фото)

В г. Подольске и в Куяльницкой территориальной громаде Подольского района уже установили первые мобильные укрытия для учебных заведений, которые должны открыться в этих двух громадах с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в Подольской райгосадминистрации (РГА).

В г. Подольске и Куяльницкой территориальной громаде готовят учебные заведения до начала учебного года, для чего в общинах устанавливают модульные укрытия.

Как сообщает руководство Подольской РГА, проверявших укрытия в Подольской и Куяльницкой громадах,

Большинство обследованных укрытий отвечают критериям надежности и энергоэффективности. Часть укрытий расположена в подвальных помещениях, но на данный момент есть и наземные конструкции – модульные укрытия.

Согласно требованиям, модульное укрытие – сооружение, полностью сделанное из железобетона, имеет два тамбура на входе/выходе, стены не менее 250 мм толщиной, высота потолков в самом низком месте – не менее двух метров. Кровля – крыша из железобетона толщиной не менее 300 мм. Пол – железобетон толщиной не менее 200 мм, —

сообщил Вадим Мегис, первый заместитель председателя Подольской РГА.

Обустройство мобильными укрытиями в Подольской и Куяльницкой громадах родолжается и по информации представителей соответствующих советов, в этом году учебный процесс начнется вовремя, используя разные формы обучения во всех учебных заведениях этих громад Подольского района.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 августа 2023 года россия применила «волновую» ракетную атаку и атаку шахидами в Одессу. Все ракеты и БПЛА были сбиты, но последствия для города ужасающие.

Фото: Подольская РГА