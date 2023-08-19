Первое судно прошло: 30 тысяч тонн гуманитарного груза доставлено из Одессы в Стамбул

Первое судно, которое воспользовалось временным коридором в Черном море, 18 августа прибыло в Стамбул.

Контейнеровоз Joseph Schulte прошел через турецкий пролив Босфор и бросит якорь в порту Амбарли на юге Стамбула, пишет Reuters.

На борту судна – более 30 тыс. тонн груза, в том числе продовольствие.

Недавно Украина объявила о временном коридоре в Черном море для освобождения грузовых судов, оказавшихся в ловушке в ее портах после выхода России из «зернового соглашения». В РФ не указали, будет ли страна соблюдать условия судоходного коридора

Этим маршрутом 16 августа воспользовалось судно JOSEPH SCHULTE (под флагом Гонконга) заблокированный россией черноморский порт Одесса, где находился с 23 февраля 2022 года.

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17 июля россия официально выступила против продления «зернового соглашения». Президент Владимир Зеленский сообщил, что владельцы кораблей готовы продолжать поставки без россии. Он направил письма турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН с предложением продолжить работу «зернового соглашения» или его аналога в трехстороннем формате.

Минобороны России заявило, что в связи с прекращением «зерновой инициативы» оккупанты с 20 июля будут рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, как «потенциальных перевозчиков грузов военного назначения». Украинское Минобороны дало зеркальный ответ.

После единоличного выхода из «зернового соглашения» россия регулярно атакует портовую инфраструктуру Украины. По данным МИД, за первые 9 дней после срыва зерновой инициативы россия своими обстрелами уничтожила 180 тысяч тонн украинского зерна.

Временные маршруты начали действовать с 8 августа 2023 г. Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию (ИМО).

Последний раз судно выходило в рамках «зернового соглашения» 16 июля из порта Одесса.

Предполагается, что это маршрут будет использоваться в первую очередь для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения россии.

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