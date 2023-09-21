На морской мине подорвался сухогруз, направлявшийся в Измаил

В Черном море примерно в 40 километрах от румынского побережья на морской мине подорвалось грузовое судно Seama. Сухогруз вез цемент в Измаил.

Об этом сообщает CNN.

Судно зарегистрировано в африканском Того. По предварительным данным, взрыв произошел в машинном отделении судна. 12 членов экипажа эвакуировали и доставили для медицинской помощи в порт Сулина, который находится у границы с Украиной.

Как утверждают члены экипажа, судно взорвалось на мине. В то же время румынские власти пока не подтверждают причину взрыва.

Напомним, россияне постоянно атакуют портовую инфраструктуру Украины, в том числе в Измаильском районе.

Опасность сохраняется не только на суше, но и в море: