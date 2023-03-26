Где в Одессе находится здание из архитектурной мешанины

На улице Маразлиевская, 54 стоит живописное здание. При оформлении его фасада архитектор одновременно использовал множество различных стилей, которые гармонично сочетаются в его облике. А такие дома в Одессе можно, что называется, пересчитать по пальцам.

Строилось это здание как доходный дом в стиле модернизированной эклектики. В 1900 году владелец элитных парфюмерных магазинов Роман Аудерский пригласил известного одесского архитектора Льва Влодека для строительства доходного дома на одной из самых престижных улиц города — Маразлиевской. Проект, созданный архитектором, вызвал бурю восторженных откликов, тем более что годом ранее Влодек закончил строительство знаменитого одесского «Пассажа» и продолжал работу над «домом с атлантами».

На постройку дома владелец потратил немалые деньги. И хотя интерьер здания можно назвать обычным, фасадная часть поражает обилием стилей, элементов и приемов отделки. Например, неоштукатуренный кирпич удачно сочетается с лепным декором и отделкой изразцами. При этом дом не производит впечатление аляповатого и перегруженного деталями, а, напротив, выглядит очень гармонично.

Главным украшением подъездной арки служит женский маскарон, окруженный канатами, которые сходятся на шее в виде узла. Похожие маскароны можно увидеть еще на двух зданиях по Маразлиевской — под номерами два и пять. По бокам от маскарона расположены стилизованные парфюмерные флаконы как символ фирмы владельца.

В 1903 году в этот дом переехала семья Катаевых, а в 1910 году «дом причудливой архитектуры» приобрел помещик Крыжановский, который прикрепил к стене табличку со своей фамилией.

Сегодня это здание утратило некоторые значимые элементы оформления, а часть сохранившихся пребывает в очень ветхом состоянии.

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