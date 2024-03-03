Еще одна жертва дроновой атаки Одессы умерла в больнице

Об этом сообщил сегодня, 3 марта, глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кипер рассказал, что весь период пребывания в медучреждении состояние раненой оставалось критическим. Все это время женщина находилась в блоке интенсивной терапии ожогового профиля.

«Врачи делали все возможное и невозможное…», – добавил глава ОВА.

Одесситке был 61 год.

Напомним, вечером 23 февраля, россияне в очередной раз атаковали Одессу дронами-камикадзе.

Во время атаки обломки одного из сбитых дронов упали на старый одноэтажный жилой дом в Приморском районе города. Из-за возраста здания и его конструкции это привело к сильным разрушениям. К тому же, начался пожар.

В результате 70-летний мужчина погиб на месте. Спасатели достали из-под завалов троих женщин – все они получили сильные ожоги и множественные переломы.

Пострадавших госпитализировали. Но 25 февраля одна из пострадавших умерла в больнице.

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