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Ще одна жертва дронової атаки Одеси померла у лікарні

Ще одна жертва дронової атаки Одеси померла у лікарні

Одеситка, яка серйозно постраждала внаслідок атаки Одеси російськими дронами 23 лютого, померла в лікарні.

Про це повідомив сьогодні, 3 березня, голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

Кіпер розповів, що весь період перебування в медзакладі стан пораненої залишався критичним. Весь цей час жінка перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю.

«Лікарі робили все можливе і неможливе…», – додав глава ОВА.

Одеситці був 61 рік.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого, росіяни вкотре атакували Одесу дронами-камікадзе.

Під час атаки уламки одного із збитих дронів впали на старий одноповерховий житловий будинок у Приморському районі міста. Через вік будівлі та її конструкції це призвело до сильних руйнувань. До того ж, почалася пожежа.

В результаті 70-річний чоловік загинув на місці. Рятувальники дістали з-під завалів трьох жінок – усі вони отримали сильні опіки та множинні переломи.

Постраждалих госпіталізували. Але 25 лютого одна з постраждалих померла в лікарні.

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