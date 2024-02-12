Ще один одеський музей постраждав від ворожого обстрілу: колекція під загрозою

Як повідомив директор музею Сергій Шпак, будівля постраждала під час атаки вночі 10 лютого. У центральному залі впала частина стелі, а та, що залишилася, аварійно нависла.

“Під загрозою функціонування унікальної колекції музею. Необхідний терміновий ремонт. На жаль музей є громадським, тобто існує виключно на пожертви та кошти членів громадського об’єднання”, – зазначив Сергій Шпак.

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Попередньо, ремонт обійдеться в 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, 10 лютого 2024 року Одесу атакували три хвилі “шахедів”. Першу хвилю ворог направив до Одеси. Усі 9 дронів успішно збили підрозділи протиповітряної оборони.

На Пересипі зберігають історію українського козацтва

Музей історії розвитку українського козацтва розташований у відреставрованій будівлі 19-го століття, за адресою вулиця Чорноморського Козацтва, 9.

Музей відкрився 9 березня 2006 року. Перша експозиція була досить скромною: з експонатів були тільки макети пістолетів, булави і картинки із зображенням різних героїчних подій з історії українського козацтва.

Пізніше співробітники музею влаштовували спеціальні “експедиції” козацькими селами Одещини (таких на Одещині понад 50). З експедицій вони привозили застарілі й непотрібні в господарстві селян речі – підкови, інструмент і навіть ткацький верстат. Ще частина експонатів дісталася з фондів музеїв, які перебували при школах, але з якихось причин закрилися. Так, виставковий простір музею зріс до трьох залів: зал “Героїка Українського козацтва”, зал “Козацький побут та Твори мистецтва, присвячені козацтву” та зал “Українська кімната 19 століття”.

Наразі в музеї понад 1000 експонатів. За словами Сергія Шпака, найбільша цінність музею – колекція козацьких костюмів. Це пов’язано з тим, що оригінального історичного козацького одягу залишилося небагато.