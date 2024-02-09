Российские дроны атаковали Одессу вечером 9 февраля: в городе взрывы и стрельба (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Защитники одесского неба встретили “Шехеды” со смертельным “приветом” от братьев-россиян во всеоружии. Зенитные ракеты, пушки самоходных “Гепардов” и мобильные группы с прожекторами и пулеметами на пикапах — все силы направлены на то, чтобы беспилотники-камикадзе не долетели до нашего мирного города.
9 февраля 2024 года атака началась раньше, чем обычно. Как правило, враг старается нанести удар в районе полуночи, но сегодня сигнал тревоги прозвучал намного раньше — в 21:30. Вскоре послышалось характерное жужжание дронов в небе, которое прорезали лучи прожекторов наших зенитчиков.
К “мопедам”, как прозвали эти беспилотники одесситы за характерный звук мотора, устремились светящиеся в небе трассирующие зенитные снаряды и пули.
Спустя час мониторинговые каналы сообщили, что первую волну атаки удалось уничтожить. Но ожидается еще и вторая. Поэтому одесситов просят оставаться в укрытиях и других безопасных местах до сигнала отбоя тревоги.
Информации о вражеских попаданиях или местах падении обломков, как и о пострадавших по состоянию на 22:50 9 февраля не поступало.
ОБНОВЛЕНО в 23:25
В Одесской ОВА сообщили, что сейчас известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки по Одессе. 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. В настоящее время он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице.
Также одесситам напоминают, что опасность остается и нужно находиться в укрытиях.
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“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией и сообщать читателям проверенную и безопасную для Сил обороны информацию об обстреле Одессы.