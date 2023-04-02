Еще четыре МакДональдса заработали в Одессе

1 апреля открыли свои двери для посетителей еще четыре одесских ресторана сети McDonald’s. Теперь снова работают все 9 заведений, которые были в Одессе.

Об открытии оставшихся четырех семейных ресторанов из девяти стало известно из информации на сайте компании.

Заработали МакДональдсы по таким адресам:

проспект Добровольского, 116А (рынок “Северный”);

Южная дорога, 1 (ТРЦ Ривьера);

улица Разумовская, 60 (Автовокзал);

проспект Шевченко, 2Б (Политех).

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала об открытии первых пяти заведений знаменитой сети ресторанов быстрого питания. Они начали принимать посетителей 28 марта и это ознаменовалось очередями и даже пробками на автодорогах.

Все “маки”, кроме того, что в ТРЦ “Ривьера”, работают – с 07:00 до 22:00. А тот, что на Южной дороге, 1 — с 10:00 до 20:00.

Напомним, что глобальная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s прекратила свою работу в Украине после российского вооруженного вторжения в нашу страну 24 февраля 2022 года.

Смотрите и читайте также наш фоторепортаж с открытия ресторана сети МакДональдс на улице Дерибасовской.

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