Новости Одессы и Одесской области

Еще четыре МакДональдса заработали в Одессе

Еще четыре МакДональдса заработали в Одессе

1 апреля открыли свои двери для посетителей еще четыре одесских ресторана сети McDonald’s. Теперь снова работают все 9 заведений, которые были в Одессе.

Об открытии оставшихся четырех семейных ресторанов из девяти стало известно из информации на сайте компании. 

Заработали МакДональдсы по таким адресам:

  • проспект Добровольского, 116А (рынок “Северный”);
  • Южная дорога, 1 (ТРЦ Ривьера);
  • улица Разумовская, 60 (Автовокзал);
  • проспект Шевченко, 2Б (Политех).

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала об открытии первых пяти заведений знаменитой сети ресторанов быстрого питания. Они начали принимать посетителей 28 марта и это ознаменовалось очередями и даже пробками на автодорогах.

Все “маки”, кроме того, что в ТРЦ “Ривьера”, работают  – с 07:00 до 22:00. А тот, что на Южной дороге, 1 — с 10:00 до 20:00.

Напомним, что глобальная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s прекратила свою работу в Украине после российского вооруженного вторжения в нашу страну 24 февраля 2022 года.  

Смотрите и читайте также наш фоторепортаж с открытия ресторана сети МакДональдс на улице Дерибасовской.

Читайте также:

Рестораны McDonald’s вновь откроются в Одессе: заявление компании

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить