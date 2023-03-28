Открытие MacDonald’s привело к пробкам на одесских дорогах (фото, видео)

28 марта в Одессе возобновили работу 5 ресторанов сети МакДональдс. Еду в них можно заказать не выходя из автомобиля. В результате из-за ажиотажа в районе многих точек образовались пробки.

рестораны заработали по адресам:

улица Пантелеймоновская, 17 (Привокзальная площадь);

улица Дерибасовская, 23/1;

площадь Независимости, 1;

улица Черняховского, 1-б (5-я Станция Фонтана);

улица Краснова, 14а.

День 28 марта выдался в Одессе дождливым, холодным и ветреным. Из-за этого многие одесситы предпочли поехать во вновь открывшиеся МакДональдсы на автомобилях и сделать заказы не выходя из них, благо для этого есть услуга McDrive (МакДрайв).

Но из-за наплыва автомобилей в районах расположения открывшихся сегодня ресторанов образовались большее очереди, а местами и пробки.

Сложности в движении наблюдаются в районах МакДональдсов на Среднефонтанской, съезде от Привокзальной площади на Осипова, также одесситы сообщают о пробках на площади Толбухина и проспекте Глушко.

Возле некоторых ресторанов патрульной полиции даже пришлось выставить регулировщиков.

По этому поводу одесситы шутят, что к неработающим светофорам и падающим деревьям добавилось новое бедствие — очереди в МакДрайв.

Что касается открытия МакДональдсов в обычном ресторанном формате, то с утра, из-за непогоды, посетителей в них хотя и было достаточно, но ажиотажного наплыва желающих вспомнить вкус знаменитых гамбургеров, не случилось.

Хотя уже днем, когда прекратился дождь, перед некоторыми ресторанами уже стали выстраиваться очереди.

Отметим, что на дверях всех ресторанов висит предупреждение, что во время воздушной тревоги заведение не работает, а также указан адрес ближайшего укрытия.