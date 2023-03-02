Рестораны McDonald’s вновь откроются в Одессе: заявление компании

В сети ресторанов быстрого McDonald’s официально заявили, что возобновят работу своих заведений в Одессе. Об этом сказано в пресс-релизе компании и в сообщении на официальной странице McDonald’s Украина в Facebook.

McDonald’s снова открывается в Одессе — теперь уже точно

В сообщении говорится:

Прежде всего мы хотим видеть, как вы лакомитесь любимым блюдам, делитесь ими с друзьями и искренне улыбаетесь. Поэтому мы планируем возобновить работу некоторых ресторанов в южной и восточной частях страны, в частности в городах Одесса и Днепр. И для этого уже восстанавливаем систему снабжения и продолжаем тщательно следить за ситуацией в сфере безопасности.

Первыми о датах открытия узнаете именно вы, так что не переключайтесь, coming soon…

Когда в Одессе откроются рестораны McDonald’s

Как ясно из сообщения, точной даты открытия ресторанов не называется, но предварительно озвучивается срок — в конце марта в Одессе и в конце апреля в Днепре.

В McDonald’s отмечают, что планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией по безопасности в городах и регионах.

Все вновь открытые рестораны будут работать согласно расширенным протоколам безопасности, введенным во всех открытых заведениях в Украине. В частности это означает, что на время воздушной тревоги заведения сети будут немедленно закрываться до ее окончания.

Ранее мы уже писали о планах McDonald’s возобновить работу в Одессе. Об этом свидетельствовали вакансии в нашем городе, появившееся на сайте компании.

McDonald’s закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля после начала полномасштабного вторжения РФ. Компания объяснила, что это из соображений безопасности.

Осенью 2022 года рестораны McDonald’s начали постепенно открываться в Киеве и западных регионах Украины.

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