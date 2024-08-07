Еще более заразный: в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса

Как сообщил в эфире телемарафона главный санитарный врач страны Игорь Кузин, первые два случая нового субварианта FLiRT выявили в Киеве и еще один – в Ивано-Франковской области.

«Это один из субвариантов, который предварительно характеризуется тем, что он еще быстрее передается от человека к человеку и еще в большей степени уходит от иммунного ответа. Но общие симптомы остаются такие же: повышение температуры тела, преимущественно в первые дни заболевания, кашель, могут возникать головная боль, боль в мышцах», – объяснил Кузин.

В то же время, как сообщил директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики заболеваний МОЗ Руслан Савчук, в Украине уж зафиксирована первая смерть от штамма коронавируса FLiRT – скончалась 80-летняя женщина. В лаборатории подтвердили, что в ее организме находился субвариант FLiRT классического штамма коронавируса Omicron.

Но несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения до сих пор не предоставила оценок опасности FLiRT, есть сообщения о том, что текущая вакцина, которая используется для профилактических прививок, является эффективной.

По словам Игоря Кузина, в Украине сейчас есть полмиллиона доз вакцин против COVID.

Если человек имеет сопутствующие неинфекционные заболевания (сахарный диабет, избыточный вес, сердечно-сосудистые или онкологические заболевания) он должен получить однократную прививку, а потом ежегодный бустер.

Такая же рекомендация действует и для медработников и занятых в сфере обслуживания.

Людям, которые не имеют сопутствующих неинфекционных заболеваний, достаточно однократной вакцинации в качестве базового курса.